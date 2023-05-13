「股神」華倫˙巴菲特（Warren Buffett）曾說：「如果你沒找到一個連睡覺都能賺錢的方法，你將會工作直到死亡的那天！」（If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.）這句話小編也非常認同！隨著人均壽命延長，預期退休年齡也逐漸拉長，今天有愈來愈多銀髮族續留職場，工作到老已然成了不可逆的趨勢，未來可能不存在所謂的「退休年齡」……。

不想工作到老？不妨思考一下：你現在的支出足以創造未來的被動收入？其實，最主要的關鍵在於能否盡早財富自由，提早退休，過著自己喜歡的生活，不至於庸庸碌碌、匆匆奔忙的過日子。所謂的財富自由，廣義來說，就是不必受到「需靠薪水度日」現實生活的限制，讓工作不只是為了「錢」，可以無後顧之憂地做自己喜歡且熱愛的事情；簡單來說，成功達到財富自由，也可視為提早退休。

3個致富關鍵，如果有一個就要恭喜你了〜

有日本「經營之聖」之稱、日本京瓷創辦人稻盛和夫，從前半生的「人生失敗組」到後半生的「人生勝利組」，他靠著自己不斷的堅持和努力，除了白手起家創立兩家全球500強企業外，最為人稱道的便是他以78歲的高齡（當時已退休並出家修行中）將日本航空由破產泥淖中一手拉起，轉虧為盈並重新上市。

你可能會很好奇，稻盛和夫並非是富二代，甚至他的出身背景比起大多數人還要差很多，那麼，他是如何辦到的？套一句他的話說：「努力，再努力！」以下小編為讀者整理稻盛和夫「致富關鍵」的3要點：