美國政府最快於6月1日面臨債務違約，兩黨仍未就提高債務上限達成共識。美媒報導，五角大廈高層警告，債務違約不僅嚴重損壞美國的世界地位，也會讓中國大陸膽子更大，增加美國的風險。而美國面臨倒債危機，美國總統拜登也表示，若債限問題無法獲得解決，他可能取消本月下旬在日本廣島舉行的G7領袖峰會。

美國政治新聞網站Politico報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）11日在國防撥款的聽證會上表示，違反債務上限將嚴重損害美國的世界地位，並使美國的全球領導能力受到質疑。

米利說，「現在中國在公開場合把我們形容為一個衰落的大國，債務違約只會強化這種想法，讓中國膽子更大，增加美國風險。」

奧斯汀則認為，債務違約將衝擊美軍生計，屆時五角大廈無法保證能按時發放軍人薪水。

拜登10日對共和黨議員施壓，要求他們迅速採取行動，提高31.4兆美元的債務上限，否則美國不僅出現有史來債務違約，並恐怕陷入經濟衰退局面。

美國財長葉倫也示警，美債違約將使過去幾年針對疫情復甦所做的努力化為烏有，恐引發全球經濟走疲，美國經濟也會遭受重創。她強調，聯邦政府若未能避免迫在眉睫的違約，將削弱華府發揮國際領導力和捍衛國家安全的能力。