總統蔡英文昨（12）日參加「2023國家祈禱早餐會」時，多次把《空中英語教室》創辦人彭蒙惠（Doris Brougham）的名字誤唸成「戴蒙惠」，引起外界批評。對此，淡江大學助理教授何景榮爆料，蔡英文6年前錄製伊斯蘭開齋節賀詞時，除了只看讀稿機唸稿，更不願唸太長的單字，因此他直言，看到蔡英文連續4次唸錯彭蒙惠的名字，一點都不覺得意外。

何景榮昨在臉書發文表示，他2017年4月曾以十大傑出青年的身份，受邀到總統府協助錄製當年的開齋節賀詞，指導蔡英文說印尼語，而會被邀請的原因，是因為當時蔡不久前在泰王拉瑪九世治喪場合，將泰國國名Thailand 錯拼成「Tailand」，府方為了避免再度貽笑大方，才堅持要有精通印尼語的專家在場。

何景榮指出，除了事先將講稿與外語賀詞的電子檔送交府方外，他當時也印出紙本，準備逐字逐句指導蔡英文，避免再出差錯。但沒想到，蔡英文一到錄製場地、坐定位後，就開始念起賀詞的內容，當時她更從頭到尾只看讀稿機，完全不看他準備的手稿。

何景容也提到，當唸到最後結尾的「開齋佳節平安」的一詞時，蔡英文似乎因單字太長而不願意唸，才轉頭問他能不能把這句縮短，而由於總統已開了口，他只能想盡辦法刪掉兩個字，讓蔡用「開齋愉快」一詞草草結尾。

何景榮狠酸，蔡英文真的不能沒有讀稿機，若她出席早餐會時有帶，大概就不會犯叫錯人名這種丟人現眼的低級錯誤了。他也點名總統府「提醒」，依照教育部規定，博士級師資在外授課，每小時得支領1600元，他進總統府當天等了一小時，看蔡英文唸稿一小時，希望總統府看在身為蔡家教老師的份上，匯給他3600元的鐘點費。