民進黨高雄市議員陳致中因幫母親吳淑珍開設海外帳戶洗錢，遭判刑1年確定，他11日頂著3分頭、著黑衣入獄服刑，服刑2個月之後，就可申請到外役監服刑，還可以與眷屬同住。前立委沈富雄表示，前總統陳水扁午夜夢迴時，有沒有想到，怎麼把陳致中搞成只會從政，什麼都不會。

沈富雄12日在政論節目《少康戰情室》中表示，陳致中說虧欠家人。不過，陳致中有沒有想過，其實是家人虧欠他，如果他不是生在阿扁家，會落到這個下場嗎？

沈富雄認為，阿扁午夜夢迴時，有沒有想到，怎麼把小孩搞成只會從政，除了政治這條路以外，什麼都不會。陳致中現在已經走到這個點，除了不能參政，有沒有想過下半輩子要做什麼事。當然陳致中家錢多，不愁吃穿，但這難道是人生的意義嗎？難道不會想到要做什麼事，才能夠讓心靈得到滿足。

沈富雄甚至覺得，阿扁把全家搞成這個樣子，卻一點愧色、一點內疚都沒有，這才是阿扁人格的缺失。