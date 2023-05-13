新竹高工學生將任務清單遺失在飯田橋站，恰巧被赴日旅遊的PTT鄉民撿到。(圖／PTT)

出國弄丟東西，被同樣是台灣人撿到，既好運又尷尬。一名網友在PTT發文，表示自己在日本撿到一張新竹高工的任務清單，若有看到可寄信給他領取，讓鄉民都笑翻「剛出新手村就GG」。

原PO在PTT日旅版PO文「新竹高工的任務清單掉囉」，表示自己在日本飯田橋站撿到一張新竹高工的任務和行程清單，若版上有新竹高工同學，看到可以私訊給他來領取，「不知道你們這樣會不會影響任務，希望你們還是可以have fun啦」。只見黃色信封上寫著「No.1組」，後面還有備註「請完成任務，並於15點至18點回報地點與人數，Have fun & Be careful」。

鄉民看到也笑翻：「剛出村就掉地圖，任務失敗」、「才出新手村任務清單就丟了，這怎麼行」、「一出傳送點直接失去初始道具，好慘XD」、「要去Dcard發吧，PTT現在都老人QQ」、「任務道具不是都沒辦法丟掉嗎」、「已經有幫忙私訊粉專了，但已讀沒回」。

原來新竹高工本月7日開始進行日本國際教育旅行，由校長親自帶領36名同學與老師、學務主任赴日交流，除了與山形工業高校交流外，還會分組住在日本民家中，體驗當地特別生活。