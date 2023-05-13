由SM娛樂打造的南韓女團aespa出道不過2年半，就擁有4支點閱破億的MV，人氣火紅的她們近日帶著第三張迷你專輯《MY WORLD》回歸，11日登上音樂節目打歌，但身形本就纖細的成員Winter(金玟庭)在表演過程中，一抬手就露出腹部根根分明的肋骨，讓粉絲好心疼，提醒她忙於宣傳，也得注意身體。

aespa近日登上音樂節目《Ｍ Countdown》，表演專輯裡的主打歌《spicy》，Winter身穿桃紅色露腰小背心搭配格紋網球裙，看起來十分青春、活力，不過當她跳到舉起手的舞蹈動作時，可見腹部瘦到一根根肋骨清晰可見，過於骨感的身形隨即引起粉絲注意，紛紛關心：「這太瘦了，歐膩多吃點」、「愛豆真的不是人人都能當的」、「前段日子生過病，變更瘦了」、「祝福妳身體健康。」

事實上，aespa去年8月發行新專輯《girls》時，Winter便多次以狀態不佳為由，缺席宣傳活動，後來她在打歌舞台預錄時，左手疑似有針孔瘀青，且看得出臉色不是很好，讓粉絲聯想到她拍這張專輯MV時，拜託化妝師遮住瘀青的一幕，引發經紀公司行程過滿的討論，但也有人表示偶像圈的生態就是如此，必須配合節目錄製的時間，導致作息日夜顛倒，加上女團競爭過於激烈，得讓體態維持在最佳狀況，很多時候便會犧牲到健康這塊，由不得偶像自主安排。