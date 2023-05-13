「Spartan Race」斯巴達障礙跑日前圓滿結束高雄場賽事，下一場賽事將於10／14、15在新北市舉辦，12日中午12點開開放VIP階段報名，隨即就售完，達成斯巴達障礙跑競賽進駐台灣7年來首次秒殺完售。台灣斯巴達將推出中文主題曲〈沒在怕的〉，由B.T.O.D、呂婕菲、夏沐、梁舒涵共同演唱。

梁舒涵熱情向大家分享參加斯巴達的經驗：「障礙賽也許對很多人來說會以為很困難，但其實我也是自己給自己一個挑戰的機會之後，才發現其實是可以做到的。」認真的態度連MV導演都說她是「女版007」，她也向大家熱血喊話：「這次的新北斯巴達障礙賽我等你！」

曾參加《全明星運動會4》的B.T.O.D子賢，邀請許多節目中的好友一起參加了4月高雄場的賽事，認為非常有趣：「雖然辛苦但是整個過程歡笑不斷，我覺得這就是斯巴達障礙賽跑的價值，跟一群朋友體驗艱難的過程，除了成就感之外感情還會意外的升溫！」向大家喊話一定要來參加10月的新北場，感受與朋友一起運動、互動，衝過終點線的感覺。