豬哥亮逝世6周年，留給粉絲無限的思念，今年在擁恆文創園區展開為期一個月的AI、AR豬哥亮科技藝術，粉絲持手機至現場掃描裝置，即可看到栩栩如生的豬哥亮的精彩影音創作。

對此，豬哥亮長子謝順福表示，因為疫情，讓廣大粉絲久等了，希望此次藉由AR擴增實境的科技變臉與原音，「老爸彷如從未跟時代脫節，讓豬式幽默再現，來回饋答謝大家多年來的持續關注。」今年則以AR擴增實境科技紀念父親，用父親的原音，去背剪接再度呈現歌廳秀，更以AI的變臉與聲音、製作「報明牌」的豬式幽默影音創作，回饋粉絲思念父親的心意。

女兒謝金晶則表示，很驚訝科技呈現立體的實境感，拍攝前有先拜拜跟爸爸報告一下，感謝爸爸保佑，當天一切都很順利，謝金晶並說，這些年來感覺父親依然在她身邊，「生活中總會時刻的想起老爸，每次看到電影頻道，看著老爸的電影，熟悉的畫面，當下時間仿如靜止般的讓我恍如置身過往的時光，有想傳簡訊給老爸的衝動，想問老爸都好嗎，感謝這些年來哥哥的巧思，藉由AI科技，讓創作影音不斷的誕生。」