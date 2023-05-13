「Ozone」成員煥鈞近日推出首次創作舞曲〈先慢一步〉。在團體內身為舞蹈擔當的煥鈞，將帥氣舞步轉化成濃厚的節奏感，歌曲中強烈的鼓點令人有難以抵擋跳舞的衝動，搭配歌詞營造出十分放鬆的氛圍，展現他獨特的魅力與能量。

他繼在演唱會上的solo舞台後，〈先慢一步〉MV再度邀請到曾獲世界街舞錦標賽第四名的超強舞團「IP LOCKERS」登場，與煥鈞一起跳舞、合作拍攝。能夠再一次與優秀舞團合作，且其中一位舞者還是煥鈞的哥哥，讓他感到相當榮幸，「老師們都是在Locking界很有名的人，謝謝各位老師、我的哥哥來幫助我完成拍攝。」

而Ozone團員佳辰竟在MV中驚鴻一瞥，現身短短3秒鐘，成為驚喜彩蛋，煥鈞笑說：「大家可以仔細找找佳辰在哪裡？」煥鈞這次和實力堅強的老師一起跳舞，偶爾會感到壓力大，但整個拍攝過程仍然很有趣，「第一次自己一個人錄音、拍MV不太習慣，覺得好像哪裡怪怪的，不過總體而言還是超開心，是很難得的體驗。」