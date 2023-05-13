國民黨17日將敲定2024年總統大選參選人，新北市長侯友宜呼聲高。若侯友宜出線，對上民進黨籍副總統賴清德誰贏？前立委沈富雄對此比喻表示，侯友宜是台灣水牛，賴清德則是體制內的台灣黑熊，兩人輸贏「尚在未定之天」。

沈富雄12日在政論節目《少康戰情室》中表示，現在侯友宜厲害了，民進黨要小心了。侯友宜在5年前，選上上屆新北市長時，他那一套開始時沒有人看好，因為他的對手是蘇貞昌，花樣多，但是結果卻輸慘慘。

沈富雄接著指出，他現在有一個新的比喻，侯友宜是台灣水牛，賴清德則是體制內的台灣黑熊。而台灣黑熊麻煩大了，因為他要解釋反中、抗中，以及到底和平要怎麼來，這一大堆問題。因此，兩人最後的輸贏，恐怕就是台灣人民比較愛惜水牛、還是比較欣賞黑熊，「尚在未定之天」。

沈富雄表示，現在重點是在17日。鴻海創辦人郭台銘給大家的印象，是不會單獨出來選，但是如果17日出來的結果，大概非常有可能不是他，他會不會翻臉？