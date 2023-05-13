不少AV女優對一般人來說更是女神般的存在，但其實除了少數當紅女優外，許多不紅的女優消失得也快，不過當中就有一名特例，43歲的新城桔花(新城きっか)入行15年來拍了2500多部片，卻從未脫衣過，許多女優甚至導演還要敬她三分，可說是傳奇般的存在。

根據日媒《集英社Online》報導，新城桔花成年後，就開始涉足裸體模特兒工作，之後順勢任職於情色書刊出版工作，也因此頻繁接觸到AV攝影棚工作。就在她辭去工作後，立刻被AV廠商吸收來拍片，但與其他女優不同的是，她所飾演的，都是不用脫衣服的龍套角色。

遭丈夫背叛的人妻，電車內的女乘客，辦公室的女職員、不講理的女上司，就是新城最常扮演的角色，但對此她卻認真無比，往往在拍片前就已經先做好功課，準備好相關題材的服裝，就這樣過了15年，擁有2500部影片經歷的她，無形中也成為了新進AV女優的演技指導。

過往曾有女主角扮演遭受威脅的角色，但始終無法融入角色，導致拍片不順利，此時新城臨場發揮，當場脫稿演出，並藉此打了女主角一巴掌，讓女主角露出驚恐的表情，才終於讓導演得到滿意的效果。

由於是配角關係，新城每部片酬勞大約僅有5萬日幣，一個月大約要拍攝10部左右的電影，低薪、龐大工作量，加上還有孩子要養，讓新城非常辛苦，但對此她直言不後悔，表示自己很喜歡成人的世界，所以非常享受當下工作，一切都很值得，而她也是極少數能獲得業界極高評價的配角演員。