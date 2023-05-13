臺東4.7地震 最大震度臺東縣4級。（圖取自氣象局網頁）
臺東4.7地震 最大震度臺東縣4級。（圖取自氣象局網頁）

花蓮縣5：51極淺層地震 芮氏規模4.6 光復3級
全台有感！花蓮14分鐘內連4起極淺層地震 規模最大5.3
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