台東外海01：30規模4.7極淺層地震 最大震度4級 02:512023/05/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據中央氣象局最新資訊，13日1時30分發生芮氏規模4.7地震，地震深度24.9公里，震央位於臺東縣政府東北方64.6公里（位於臺灣東部海域），最大震度臺東縣4級。1120513 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺東4.7地震 最大震度臺東縣4級。（圖取自氣象局網頁） 花蓮縣5：51極淺層地震 芮氏規模4.6 光復3級 全台有感！花蓮14分鐘內連4起極淺層地震 規模最大5.3 愈夜愈嗨！東浪嘉年華feat.尬電 湧入超過三萬人 #7地震 #最大震度 #臺東縣 #4級 #臺東 也許您會感興趣 推薦閱讀 地牛翻身！21：35台東規模4.2地震 最大震度4級 21:422023/04/24 生活 日本青森東方海域發生規模6.1地震 深度僅20公里 17:562023/03/28 國際 11：54台東規模4.1地震 最大震度4級 12:012023/04/14 生活 地牛翻身！18：36台東縣近海規模4.7地震 最大震度3級 18:462023/04/07 生活 台東規模4.2地震 最大震度4級 04:142023/04/06 生活 台東近海地震規模3.6 最大震度3級 04:032023/03/31 社會 花蓮凌晨規模3.8地震 最大震度花蓮縣3級 04:062023/03/25 生活 花蓮凌晨0：34規模4.1極淺層地震 最大震度4級 02:482023/04/05 生活 19：44 花東地區規模4.5地震 最大震度3級 19:502023/04/21 生活 人生好難！25歲男淚嘆「地獄級難度」 網看細節全罵翻：只是普通人 21:472023/04/27 生活 到臺東森林公園吃早餐！臺東慢食節邀你來場春天的野餐 09:002023/04/13 生活 「年輕，力量不輕！」台新青少年志工菁英獎得主改變社會 20:132023/04/22 財經 宜蘭縣近海規模4.5地震 最大震度3級 05:182023/04/18 生活 凌晨規模3.6地震！5縣市有感 最大震度3級 05:082023/04/19 生活 20：14 花蓮地震規模4.7 最大震度3級 13縣市有感 20:182023/04/08 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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