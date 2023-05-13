人工智慧（AI）發展迅速，以前覺得根本不可能的事情，將來可不好說。AI已經會寫報告、開車、偵測病徵，還能生成批評美國總統拜登的政治廣告畫面，開飛機載客恐怕也難不倒AI。這並非路人瞎扯，而是阿聯酋航空總裁的看法，他認為，航空業已開始運用AI，未來民用航班可能只需要一名「真人機師」執飛，也許還會出現由AI完全取代真人機師的「全自動」航班。

「各位乘客您好，我是本航班AI機師」的機上廣播開場白，也許並非癡人說夢。阿聯酋航空公司（Emirates）總裁克拉克爵士（Sir Tim Clark）日前接受美國財經媒體CNBC訪問時直言，AI的能耐雖引發各界擔憂，他認為「將來可能會出現只有一名機師執飛的航班」，然而這還需要一些時間才會實現。

克拉克認為，將來的確有可能出現以AI操控的民用航班。

克拉克說，這場面也許並非乘客所願，「乘客比較喜歡駕駛艙有2名機師執勤的感覺」。不過，無論AI先進到何種程度，他認為未來民用航班的駕駛艙內還是會有一名「真人機師」坐鎮。換言之，屆時機長的搭檔可能是「AI生成機師」。

克拉克指出，AI的規模與能力進展飛快，航空業應該退一步妥善評估AI能帶來什麼改變。他呼籲：「駕馭它，利用它。不要害怕它。很多人非常關切AI應該做什麼、不該做什麼......但是，倘若你身處商界，又碰到威力這麼高強的事物出現，再加上講求流程運作、人力密集的行業特質，那就非得花些時間好好觀察它的能耐、如何讓你從事的行業更進步。」

阿聯酋航空總裁克拉克。（資料照／美聯社）

機上完全沒有真人機師的狀況，可能成真嗎？克拉克說，不無可能，但仍有很長一段路要走，在他有生之年應該還看不到如此進展：「飛機可能完全自動飛行嗎？是有這個可能。現在已經有這樣的技術，就看怎麼結合AI與其他各式各樣的環節。」克拉克不忘強調，在他看來，「屆時仍會有人待在駕駛艙的」。至於再過20到30年甚至更久之後會是什麼光景，「我就不曉得了」。

克拉克是英國人，今年73歲。阿聯酋航空官網資訊顯示，他畢業於倫敦大學，也是皇家航空學會會員，以規劃航線見長，曾任職英國金獅航空、中東巴林的海灣航空，在斯里蘭卡航空擔任董事總經理至2008年。克拉克1985年就加入成立阿聯酋航空的團隊擔任「航空公司計畫長」，2003年出任總裁至今。