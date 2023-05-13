國民姐夫AKIRA今（12）日登上黃子佼主持的《佼心食堂》，他在節目中大秀台語，接地氣程度讓現場眾人驚呼。AKIRA聊到近期接觸實境秀節目，最讓他感到特別是修馬桶的工作，而且該節目口號「神秘五金行，困難我來幫」還是由AKIRA所想，讓黃子佼笑呼：「節目口號是由日本人來想，那請問其他台灣人在幹嘛？」接觸實境節目後，AKIRA的台語功力也是大幅增長，當他講出「修理玻璃、修理窗門」，以及「吃飽沒」等台語，隨即讓全場讚嘆。

AKIRA坦言之前因實境節目後太忙碌，曾有整整2個禮拜沒回家，他也在節目中秀出自己對太太林志玲的親筆告白，上頭寫著：「我倆在一起，世界多美麗，謝謝志玲！」除了手寫信外，AKIRA也用中文唸出來，在節目中對老婆的溫情告白，而身為日本人的AKIRA，中文字寫得相當出彩，其中「麗」字也寫得很好，不像是外國人學寫字的樣子，黃子佼看了也認為相當厲害，同時也覺得AKIRA對於台灣的一切的確非常用心。

母親節將至，黃子佼詢問AKIRA是否有特別準備禮物要送給林志玲？AKIRA則說，是有提前做了準備，但因為想給驚喜，所以沒辦法提前暴雷，一旁黃子佼也開玩笑說到，可以想像以林志玲的個性，現在應該默默的在看直播，還是不要透露的好，不過為了應景，黃子佼與AKIRA還是特別在節目上一同為老婆做花束，人夫用心的畫面相當溫馨。

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