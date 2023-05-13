台中市一名張姓男子，2021年4月2日被委託照顧朋友未滿10歲的兒子，卻在當晚對男童伸出狼爪！先是要求對方洗完澡後不能穿內褲並套上浴袍就寢，接著他就一邊看成人片，一邊用手伸入男童的浴袍內猥褻。直到隔天，奶奶幫男童洗澡，發現孫子的下體紅腫，一問之下才得知實情，憤而報警。最終，法官二審依照加重強制猥褻罪，判處張男3年6月有期徒刑。

判決書指出，男童小永（化名）的爸爸因為假日必須出外工作，於是將他交由張男代為照顧。去年4月2日清明連假，張男受託後就騎機車將小永載回自家住處，並在對方當天晚間10時許洗完澡後，要求他不要穿內褲、裸身套上印有米菲兔圖案的浴袍就寢。

之後在2人同床共枕期間，忍不住慾火的張男一邊看成人片，一邊用手伸入小永的浴袍內大力抓揉他的生殖器，直到小永因為疼痛忍不住抗拒，張男才終於收手。到了隔天爸爸將小永接回家照顧，奶奶在幫孫子洗澡的時候發現，小永的生殖器有紅腫的情形，一問之下才得知對方遭到猥褻，憤而報警。

法庭審理期間，張男辯稱，自己並未猥褻小永，是由於對方曾摸了學校男同學的下體、掀女生裙子怕被爸爸責備，才編造出誣陷他的謊言；也強調自己在幫小永洗澡當下，沒有瞥見他的生殖器出現紅腫，對方在準備就寢之際就有穿上內褲，「我只是跟他說，如果剛洗完澡身體還沒乾，可以先穿著浴袍而不穿內褲。」

對此，小永指出，張男是爸爸的朋友，也是自己的乾爸，而回想被猥褻當天，張男先是叫他套上印有米菲兔圖案的浴袍，根本沒穿衣服和內褲，還被張男告知可等到隔天早上再換上，並稱「我們都是男的，有什麼關係」。

小永表示，後來張男就躺在床上用手機看影片，畫面中的男生和女生都沒穿衣服抱在一起，還會發出聲音，接著自己的生殖器就被張男伸手觸碰，「我不知道乾爸這樣摸多久，我當時感覺很痛，有倒吸一口氣，轉過身不理他，乾爸就沒有再繼續。」自此之後，小永就不願再與張男見面和獨處。

法官綜合小永、奶奶、爸爸和張男的證詞，認為張男的確有對小永犯下強制猥褻。最終，張男被依照加重強制猥褻罪，處以3年6月有期徒刑。一審張男不服再上訴，二審維持原判。

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