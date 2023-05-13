國民黨主席朱立倫11日鬆口，證實5月17日國民黨中常會將掀牌公布國民黨徵召總統人選。據了解，黨中央原有意先確認艱困立委選區「藍白合」關係，接著再作總統民調，卻傳出民眾黨對於合作條件並不買單，加上國民黨內部對立氣氛驟起，逼得黨中央火速清理總統初選戰場，徵召侯友宜參選2024總統幾已呼之欲出。

一名知情人士透過，自詡「選戰總教頭」的朱立倫原堅持整合非綠陣營成「聯合大隊」，讓2024總統選戰「藍綠對決」單純化，外傳黨中央也未排除用「副總統」位置當合作籌碼，卻也惹來黨中央越俎代庖之議。

該人士指出，朱立倫想整合非綠聯盟無可厚非，但很難畢其功於一役。尤其民眾黨去年北市長一役雖敗，卻同時也驗證其瓜分藍綠選票的能耐，民眾黨當然也想在立院成立黨團，大幅招兵買馬，複製昔日親民黨從國民黨分裂而出，大步邁出成泱泱大黨。

然而柯文哲因曾與宋楚瑜交心，深知「國親合」的歷史經驗，當年親民黨立委被國民黨吸收殆盡，最後幾近「打烊」的往事，柯所倚重的前北市副市長黃珊珊更是感觸良多，對國民黨深具戒心，國民黨「藍白合」喊越大聲，民眾黨就越懷疑其居心叵測，因此堅持「藍白合」先從立委選戰合作做起。

據透露，此舉令朱立倫相當頭大，因黨內立委這次初選廝殺更甚以往，即使侯友宜曾挾「準總統候選人」高度有整合先例，但部分藍營鐵票的立委初選已殺到六親不認，黨中央自忖無力協調，擔心引火焚身，只能坐壁上觀，遑論席次禮讓民眾黨。

以北市中正萬華區立委提名為例，國民黨雖有意欲取消黨內初選，禮讓與民眾黨互動不錯的主持人于美人，但已投入初選的藍營選將郭昭巖、鍾小平都反彈，外傳民眾黨意願也不高，國民黨北市黨部只能出面否認。

侯友宜日前出手協調北市港湖區國民黨立委初選，北市議員游淑慧大方禮讓同黨議員李彥秀選立委，侯友宜則公開感謝兩人願團結齊心合作。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

一名政壇人士說，向來主張制敵機先的柯文哲，早在4月28日自美返國一踏入國境，就顧不得當時民眾黨仍未開放總統初選登記，立即宣布隔日就要去民眾黨中央登記選總統，當時盛傳就肇因於他不滿國民黨只想在立委艱困選區合作，因此採取斷然作為，拒絕再被國民黨口頭消費。5月8日，柯文哲正式登記為民眾黨總統候選人後，也大酸與國民黨「理念價值不相容，該怎麼合作」，甚至強調一定選好選滿，絕不像台北市議員王世堅預言九月柯將點頭藍白合，交換下屆立院院長「不然來賭吞曲棍球」。

柯文哲以吞曲棍球為賭注，破除外界各種想像空間，國民黨才驚覺整合非綠聯盟迄今，只讓黨內初選延宕、消耗支持者熱情，朱立倫口頭雖不鬆口「就算有0.01％機會也不放棄合作」，但提及國民黨何時推人，說法卻悄悄地從保證推出「最強團隊」，退回先前的推「最強母雞」、「最強候選人」。

民眾黨主席柯文哲人氣穩定，至今民調顯示其仍擁有兩成選票的實力，柯日前訪美返國，不少支持者到機場接機，其中就不乏年輕面孔（圖／周志龍攝）

本刊調查，因柯文哲、郭台銘都強調「唯一只選總統」，更引發國民黨內部強烈不滿，懷疑黨中央是否徒然消耗最強母雞侯友宜的支持度，眼見不同傾向的支持者漸失耐心，內戰一觸即發，朱立倫只能速戰速決，啟動最終民調，強調不用再等，行政、選戰經驗豐富、行事風格謹慎沈穩的侯友宜，也被看好是最能扛起藍營重返執政重擔的不二人選。

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