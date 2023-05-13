中天新聞台2020年向NCC申請換照遭駁回，中天不服提起行政訴訟救濟，台北高等行政法院於10日撤銷原處分，判中天勝訴，全案可上訴。有一份最新網路民調指出，高達85%的網友希望蔡政府放棄上訴，僅有11%希望蔡政府上訴。

YouTuber「桃園孫先生」12日針對「高等行政法院裁定蔡政府關閉中天新聞台的處分應予撤銷，蔡政府表示要上訴。請問您？」進行網路民調，截至13日早上6點，共有8591人投票。高達85%的網友希望蔡政府放棄上訴，11%希望蔡政府上訴，1%有其他意見，2%沒意見。

網友紛紛表示，「這種爛政府趕快下台，否則台灣永無寧日」、「真理越辯越明，蔡政府選舉時所說言論自由，背道而馳」、「若再上訴，是浪費國家人民的資源」、「下架民進黨，追訴陳耀祥」、「奇怪了！就都敗訴了，本來就都不合理，為何還要上訴趕盡殺絕？」、「蔡政府太鴨霸了」。

也有網友認為，「上訴丟臉，下次選舉才會知道」、「繼續！我要繼續看髒兮兮被打臉」、「繼續上訴，繼續敗訴，再來申請金氏紀錄」。