路上各式髮廊林立，一名網友好奇，明明就有其他選擇，怎麼一堆人還是喜歡去百元剪髮，引起網友討論，不少人直呼常常需要剪頭髮、單純剪髮不做造型以及不想跟設計師聊天的時候，就去百元剪髮就好，省錢又方便。

一名網友昨天在PTT上發文表示，市面上明明有更高級的髮廊可以去，但是總有一批人永遠只去「百元理髮」剪頭髮，讓他很好奇背後的原因，也想知道究竟是哪一類人都會去剪100元的頭髮？

貼文引起網友熱烈討論，綜合大家的回答發現選擇百元剪髮的原因有3個，分別是需要經常剪頭髮、單純頭髮沒有要做造型與不想要跟設計師聊天、。「2周必須剪一次頭髮的人」、「我頭髮長很快需要常剪，百元剪髮很方便」、「理平頭的人」、「我都只剪平頭！三分、五分頭那種，根本沒有造型，何必花好幾百剪一顆頭」。

另有網友開玩笑說，去的都是男人與小孩吧！「感覺去的男性居多」、「我爸都去那邊直接推成光頭」、「顧客應該大部分是男人跟小孩」、「我兒子五歲，剪那麼貴幹嘛」。