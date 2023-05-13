一名人妻無聊試探老公，故意臭著一張臉說「我全都知道了」，沒想到老公竟嚇得道歉，坦承自己和小三發生過3次關係，「只是玩玩而已」；人妻當場崩潰，收拾行李回娘家，事後表示很後悔。

「現在我才知道，很多事情是不能試探的。」這名人妻在臉書《匿名公社》社團發文指出，最近同事的老公和公司新進的妹妹搞外遇，鬧到要離婚；她突發奇想試探老公，故意擺臭臉說「你跟那個女人的事情，我全都知道了。」

沒想到老公一臉驚嚇表示，自己和對方只是玩玩而已，要她不要相信「那個女人」的話，並坦承和對方發生過3次關係；人妻沒料到會有如此戲劇性的發展，當場崩潰，收拾行李回娘家。

她大嘆「原來承諾和婚約對很多人來說，都不當一回事。」她也後悔表示，「我為什麼突然要自找麻煩，問他這些，如果不這樣開玩笑，是不是就可以傻傻的一直幸福下去？」

許多網友都安慰她「該走的留不住，留住未必好。」、「是我寧願早點知道、早點離開」、「早點知道真面目沒什麼不好」、「不用後悔，很多事情沒外遇也是會離婚的，我現在正在走離婚官司。」