跟台灣人一起走過63年時光的救國團金山青年活動中心，昨（12日）於臉書發文表示，將要在6月30日結束營業，曾為台灣北部最大的露營場地，同時也是5、6、7年級生的共同回憶，許多網友留言表示不捨。更有民眾質疑，「是不是轉型正義的因素？」、「意識形態治國，無奈」。

救國團表示，該組織成立的第一個活動中心『金山青年活動中心』將於112年6月30日結束營業，這個曾經伴隨所有人青春歲月的中心將畫下休止符。他們還強調，「旅友們一路上的陪伴與支持，我們由衷的感謝您，期待未來能在其他中心與您相遇」。

救國團還提到，112年6月22日，是我們對外營運的最後一日，想來拍照、住宿、用餐留念的旅友們，歡迎在最後的日子前來敘敘舊。「金山青年活動中心~忍痛告別，下台一鞠躬。」

對於金山青年活動中心宣布結束營業，不少網友紛紛留言，「小時候去過好幾次，很棒的一塊地方」、「滿滿大學回憶的金青啊」、「可惜了，全台青年活動中心最讓我印象深刻的就是金山」、「沒有救國團經營，那地應該會變廢墟一段時間吧！可惜了！」、「永遠記得那夜金山青年中心的星光」、「多少眼淚，多少活動，年輕的吶喊！」、「多少人的回憶」，傳達心中的不捨與懷念。

不過也有民眾怒轟蔡政府推動的轉型正義，「這就是轉型，但不正義！」、「黨產大刀亂砍，看看澄清湖青年活動中心回收後，成了雜草叢生蚊子館，如今金山也是，寧可閒置荒廢，這就是民進黨的轉型正義！」、「以前學生組團旅遊時都住在救國團活動中心，風景好又便宜，如今被民進黨搞爛了」、「年輕時代參加救國團青年活動中心的時光，多麼美好。這些年卻被民進黨糟蹋成廢墟」、「民進黨執政的追殺手段嗎？辦不下去了真可惜」。