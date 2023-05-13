At this hour, the belief is that Andrew Wiggins will try and play in Game 6 tonight, sources tell ESPN. As @kendra__andrews reports, he'll go through his pregame routine and see how his costal cartilage fracture/ribs feel prior to tip. Regardless, shooting will be a challenge. https://t.co/VGhCDRdpaV — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 12, 2023

如同之前預期，原本因為肋骨軟骨骨折傷勢被勇士列在出戰存疑名單的主力前鋒威金斯，13日被《ESPN》權威記者沃納洛斯基搶先爆料，已經參加勇士部分訓練，預計不會缺席今天勇士作客出戰湖人的西區準決賽G6，只是他的上場時間可能受到限制。

威金斯是在雙方G5比賽期間，疑似防守詹姆斯時遭到撞傷，儘管他在賽後強硬表示自己沒事，卻仍檢查出肋骨軟骨骨折傷勢，如今隨著他準備帶傷上陣，且上場時間可能減少一些，代表他的勇士隊友必須幫他分擔更多一些防守詹姆斯的重責大任。

曾在2019年季後賽遭遇相同傷勢的勇士中鋒盧尼表示，帶著這種傷勢打球很困難，因為你會想在場上自由活動，卻又擔心傷勢，造成過度思考，「假如疼痛等級滿分是10分，我會打7或8分，這真的很痛，但當你意識到狀況不會再差，你就會撐過去。」

至於湖人備戰狀況，除了詹姆斯再次提前5小時到場練球，根據沃神同事麥克曼納明爆料，在看過前幾場比賽影片後，湖人正在考慮調整先發陣容，預計將把表現欠佳的范德比特移出先發，改由八村壘或隆尼沃克兩名替補表現還不錯的球員頂替，接著就看湖人怎麼決定了。