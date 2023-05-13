現在不少人會透過網路徵友，一名女網友表示，她目前正在準備考警察，想找一位警察男友一起奮鬥讀書，當然若能結婚更好，她願意在家相夫教子，奇葩徵友文引起網友們熱烈討論，不少人搖頭直呼，與其賭一把在男生身上，不如好好考試投資自己。

一名女網友近日在臉書社團《告白警察》上分享，她是個170公分的高個女孩，家住在新莊，目前正在努力考警察，想找一位警察男友一起奮鬥讀書，如果能結婚生子更好，她願意放棄當警察的夢想，每天在家中相夫教子，並希望對象不要吃素。

奇葩徵友文引起網友討論，「你一下要考，一下又願意放棄，你這邏輯可能不要當警察比較好」、「考試比較重要，不要拿自己人生來賭一個渺茫」、「女生還是有工作比較有保障，不要靠老公」、「找到之後就不會好好考了」。

另有自稱是警察老婆的網友留言說，警察高工時，但是薪水也沒高到哪裡去，要想待在家相夫教子有點困難。她結婚之前也是幻想可以當賢妻良母，但是礙於生活困難，最後還是乖乖出來上班了，所以不要覺得嫁給警察就很好，很孤單又很辛苦。