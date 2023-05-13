「零負評女神」林依晨和圈外人林于超結婚8年，因為工作的關係分隔兩地，遠距離婚姻時常被傳婚變，近日又被陸網瘋傳林依晨因丈夫出軌決定淨身出戶，經紀人火速發文闢謠：「人家好的很呢！」不過，林依晨的鄰居受訪表示：「沒看過他們夫妻合體。」

林于超經營家族潛水商品事業，總公司雖在內湖，但他負責管理位於美國加州的分公司，因此得當空中飛人，台灣、美國兩邊跑，不過近3年疫情嚴峻，見面次數大幅減少，為了維持遠距離婚姻，林依晨靠視訊聯繫，曾表示：「婚姻的本質是生活，如果生活累積足夠的默契、同理心，就不至於太難，但是當初選擇這個人，就是想要跟他一起生活，覺得跟他共同生活很舒服，所以還是要盡量找見面的時間跟機會。」

想不到這段遠距婚姻常被看衰，昨（12日）又被陸網傳丈夫出軌、林依晨正在辦離婚手續等，經紀人周美豫火速PO文打臉：「人家好的很呢！」林于超的好友亦透露這對夫妻感情很好，不像是準備離婚的狀態。不過，根據《壹新聞》報導，鄰居表示林依晨幾乎都跟婆婆外出，沒看過夫妻一起現身，就連林于超總公司員工都說老闆2個月回台一次，最近還沒回來。

林依晨遠距婚姻8年，時不時就傳出婚變，曾被爆料老公帶嫩模回家、林依晨清晨起床給公婆請安甚至吃青蛙改善體質，豪門婚姻過得卑微等消息；對此，林依晨2011年在微博發6點聲明「我不卑微，他也不渣」駁斥傳言，強調早餐都是婆婆做的，自己頂多一搭沒一搭的幫忙，還表示已很長一段時間都睡到自然醒；至於丈夫帶嫩模回家的傳聞，林依晨無奈地表示：「跟公婆同住是要怎麼帶嫩模回家？家裡勉強能稱得上嫩模的就只有我了，真是委屈他了。」

林依晨也否認婆家要求吃青蛙改善體質和豪門媳婦卑躬屈膝，她表示最愛喝的是青蛙下蛋，絕對不是生青蛙，也從來沒吃過，並強調自己嫁的是好門而非豪門，婆家是善良勤奮的好人家，也需要為生計兢兢業業，對她更是像親生女兒般地疼愛，「若我是家裡唯一對外發言的管道，不發一語反而讓他們蒙受了不白之冤，那我就有必要說些什麼。」最後，林依晨表示每個人都有自己的人生課題要面對，希望大家都能對周圍人多一些善意、給多一點隱私。