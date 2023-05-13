土耳其即將舉行總統大選，結果可能影響F-35專案和F-16戰機採購案。

土耳其周日（14日）即將舉行總統大選，要是選出新總統，可能在未來幾年制定截然不同的政策，改善美土關係，連帶影響F-35隱形戰機專案。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）和《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）12日報導，有「艾皇」之稱的土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在位已將近20年，但將在這次大選中繼續爭取連任。不過，各式初步民調顯示，主要在野黨共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）目前略勝「艾皇」一籌。

當初由於安卡拉認為，美製「愛國者」（Patriot）防空系統價格過高，如同敲詐勒索，因此4年前宣布，要採購俄製S-400，而和華府鬧得不可開交。結果在艾爾多安堅持採購下，土耳其被踢出F-35戰機專案，雙方關係也急轉直下。如今美國正密切關注土耳其大選，看與他們不睦的「艾皇」是否仍能連任。

相對的，基里達歐魯承諾，要是當選，將致力以200億美元（近6142億台幣）採購新型 F-16戰機。他還表示，希望F-35戰機飛越土耳其天空。簡言之，這意味著安卡拉可能會悄悄擱置俄製S-400防空系統。

此外，基里達歐魯的外交政策首席幕僚塞維科茲（Ünal Çeviköz）告訴《新聞周刊》（Newsweek），「隨著國內政治民主化，以及選後土耳其新政府外交政策的新視野，我們相信，土美關係也將有更好的機遇和前景。」