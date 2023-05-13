豆類有豐富的蛋白質及膳食纖維，是常見的養生食物，豆類種類繁多，營養師李婉萍列出各種豆類的營養素，讓想減肥、控制膽固醇或是糖尿病患者有不同選擇。

李婉萍在臉書發文指出，黃豆、黑豆及毛豆的蛋白質含量高，跟肉類的蛋白質不相上下，50克新鮮豆類有7克蛋白質（約是30克肉的蛋白質量），豆類還含有多種維生素，甚至有植物甾醇幫助控制膽固醇，適合族膽固醇高或想增肌減脂的人食用。

澱粉類豆則有紅豆、綠豆、皇帝豆及鷹嘴豆，李婉萍表示，不是所有豆類都是豆魚蛋肉類，這組豆類就屬於全穀雜糧類，澱粉含量高，可以跟白飯做替換當主食；20克乾澱粉豆有15克碳水，卻比白飯多出3倍蛋白質、30倍的纖維，適合膽固醇高、想減肥的人及糖友。

李婉萍指出，土豆（花生）及夏威夷豆是油脂與堅果種子類，有人體需要的油脂及維生素E，但注意熱量較高，5顆夏威夷豆＝30顆花生＝100卡，適合膽固醇高的人食用。

最後是蔬菜豆類，包括四季豆、菜豆和豌豆莢，熱量較低，同時含有膳食纖維幫助腸道蠕動，適合便秘及減重的人。