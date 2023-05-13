中央氣象局預報指出，今（13日）晨中部以北地區有零星短暫飄雨，白天東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區多雲透光，午後山區有局部短暫陣雨，晚起鋒面逐漸影響，水氣漸增。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(12日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(13)日華南鋒前中層雲移入，各地雲量偏多，偶有局部少量雨；白天偏暖、早晚涼。各地區平地氣溫：北部19至27度，中部19至31度，南部20至32度，東部21至32度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日(14日)鋒面雲系移入，但結構鬆散，帶來的雨量偏少，遠不如第1波；各地先後轉為有局部短暫雨的天氣。下週一(15日)鋒面東移，天氣好轉、雨後多雲，下週二、三(16、17日)各地多雲時晴，山區午後及花東偶有局部短暫陣雨的機率；下週一至週三氣溫逐日回升，白天暖熱如夏、高溫皆在30度以上。

吳德榮提及，最新歐、美、加模式(ECMWF、GFS、CMC)皆模擬下週四、五(18、19日)，「梅雨季」的第3波「移動性鋒面」在台灣附近活動，但其位置、結構不同，影響程度差異大，尚不宜遽下定論，需持續觀察。