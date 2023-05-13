挪威首相與外長見秦剛，強調挪中都受益於國際自由貿易，不支持脫鉤斷鏈。圖為會見挪威外交大臣維特費爾特。（大陸外交部）

挪威首相與外長見秦剛，強調挪中都受益於國際自由貿易，不支持脫鉤斷鏈。圖為會見挪威國會外交與國防事務委員會議員。（大陸外交部）

中國大陸外交部網站消息，挪威首相斯特勒於奧斯陸時間12日會見到訪的中國大陸國務委員兼外長秦剛，雙方表示願在綠色轉型等各領域合作。秦剛稍早還會見挪威國會議員與外交大臣維特費爾特，雙方簽署新版《避免雙重徵稅協定》。維特費爾特強調，挪中都受益於國際自由貿易，挪方不支持「脫鉤斷鏈」。

秦剛指出，中方重視與挪威的關係，願同挪方加強溝通，增進互信，推動合作。中方讚賞挪政府堅持一個中國政策，以務實、理性態度看待中國，以相互尊重、平等相待原則推動雙邊關係發展。中國經濟正加快恢復增長，將為包括挪威在內的世界各國帶來空前機遇。中挪應加強在經貿、海洋、社會福利、綠色轉型等領域務實合作，拓展合作的廣度深度，推動雙邊關係邁上新台階。明年是中挪建交70周年，雙方可早做準備，籌畫相關慶祝活動。

斯特勒表示，挪威中國家大小不同，國情各異，但有著悠久的交往歷史，保持著對話溝通。挪方重視同中方的合作，願加強各層級交流，推動兩國合作更大發展，特別是在綠色轉型、氣候變化、醫藥、北極等領域的合作。

雙方就烏克蘭問題交換了意見。

秦剛當天會見挪威外交大臣維特費爾特時表示，中挪關係發展勢頭良好，中方願與挪方密切人員往來，深挖合作潛力，培育綠色亮點，加強多邊合作。中國將堅持高水準開放，為各國企業提供良好投資環境，支持深化中挪貿易投資合作。明年是中挪建交70周年，雙方應以此為契機，推動兩國關係在新時期取得新進展，使合作更豐富、成果更豐碩。面對變亂交織的國際形勢，中國始終視挪威和歐洲為合作夥伴，中歐要共同反對和抵制意識形態對立和陣營對抗，為世界和平與發展注入更多穩定性、確定性和正能量。

維特費爾特指出，挪方珍視與中國的對話合作，堅持一個中國政策，期待疫情後開展更多各層級交往。讚賞中國在生物多樣性進程中發揮的作用，願就綠色轉型等領域同中方開展建設性合作。挪中都受益於國際自由貿易，挪方不支持「脫鉤斷鏈」，挪工商界期待深化與中國的經貿合作，推動貿易便利化。明年是挪中建交 70周年，雙方可回顧取得成就，規劃兩國關係未來發展。

秦剛還闡述了中方在台灣、涉疆、涉港、涉藏以及人權等問題上的原則立場，強調這些問題事關中國主權、安全和發展利益，中方主張在平等和相互尊重的基礎上開展對話交流，加強理解，增信釋疑，但堅決反對外來干涉。

雙方就烏克蘭危機等國際和地區問題交換意見。秦剛介紹了中方對烏克蘭危機的原則立場和所做工作，強調中方始終站在和平一邊，從危機發生第一天起就在勸和促談，體現了負責任大國作用。戰事發生在歐洲，歐洲應發揮主導作用，尋求出路，通過對話談判實現歐洲長治久安。

兩國外長見證簽署了新版《避免雙重徵稅協定》。

秦剛同日在奧斯陸集體會見挪威議會外交與國防事務委員會議員。秦剛11日到訪時已先與在奧斯陸同挪威工商界代表座談。