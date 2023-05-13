王思佳先前在節目分享收藏的愛馬仕包，卻被質疑是假包，未料又被爆料大學根本沒有畢業，讓她發文怒嗆：「謝謝想打擊我的人，連我祖宗十代都想挖」，網紅陳沂眼見王思佳即便負面新聞頻傳，仍有一票人力挺到底，不免感嘆：「某些人能隨便帶風向」。

陳沂指出王思佳遭質疑「炫富人設拿假貨」，卻瞎扯別人攻擊她大學未畢業，沒想到躍上新聞版面後，還是一堆人力挺到底，「有錢錯了嗎，是不是仇富」、「假包還不是自己花錢買的，是不是嫉妒人家有錢」，讓她不免感嘆：「把所有提出問題的人打成『酸民』、『眼紅』『愛蹭』，事情就可以解決了」，認為大部分的民眾懶得花時間求證，導致這些人隨便都能帶風向。

陳沂指出就王思佳風波而言，大陸網友比台灣網友清醒很多，忍不住嘲諷：「大部分的民眾是不求甚解，不願意實事求是的，所以只有被騙被剝削，被愚民政治統治的份」，對此，網友紛紛留言：「不懂邏輯的人，講再多也是不同層次」、「腦粉是沒辦法面對現實的」、「學歷事件很明顯就是轉移焦點啊，塑造自己被攻擊學歷，轉移焦點博同情」。

不過她也將矛頭對準網紅鳳梨，直指：「像鳳梨事件也是啊，講的是他詐騙阿嬤47萬還了沒？根本沒有真心悔改」，無奈許多人卻護航：「他已經付出代價了，現在做很多公益，難道不能給更生人機會嗎？」至於天后闆妹的問題在401報表，節目上所說跟實際完稅金額有落差，甚至還用儲值金方式規避開發票，反倒塑造出她白手起家的形象，認為是酸民刻意找麻煩。