在剛結束的西區準決賽當中表現並不理想的太陽主力中鋒艾頓，如今恐怕面臨交易走人命運，因為《紐約時報》資深記者史坦13日爆料，艾頓已經很可能打完效力太陽的最後一場比賽，甚至還有美媒提前爆出，艾頓的潛在新東家包含獨行俠、溜馬、雷霆與活塞。

「主要是雙方的挫敗感，讓大家普遍預估太陽將開始探索交易艾頓的下一步，」史坦表示，「艾頓去年雖跟溜馬簽下4年1.33億美元的合約，卻遭太陽匹配留下，現在合約還剩3年，外界都在質疑艾頓的專注度與侵略性，但他還年輕，還能吸引不少追求者。」

只是艾頓昨天賽後卻自認還可以繼續留在太陽打球，甚至還沒忘記嗆聲，「就讓那些人隨便講吧，以後我會用我的表現讓那些人閉嘴。老實說，我喜歡鳳凰城，我想繼續幫太陽打球，我不會聽外界的聲音，我待在這裡很開心，儘管賽季沒有照著我們預期那樣結束。」

其實不只艾頓與保羅陷入交易謠言，根據《ESPN》記者麥克馬洪爆料，太陽的管理階層可能面臨重組，其中包含總教練蒙提威廉斯都可能走人，因為球團必須找到替罪羔羊來為了今年季後賽潰敗負責，不過蒙提威廉斯今天表示，「現在說這還太早，我們總是還要一些時間讓自己平靜下來。」