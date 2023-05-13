北市一名媽媽帶著15歲女兒小婷（化名）投靠王姓友人，未料共住期間，王男竟二度對小婷起淫念，不僅趁機將她「壁咚」在走道舔吻，還假借修冷氣之機會進入小婷房間，強行摸其胸及下體，最終小婷決定不再隱忍，報警提告；法官依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處王男有期徒刑7月，緩刑2年，緩刑期內付保護管束。

據判決書指出，15歲少女小婷（化名）與媽媽共同居住於王男提供之住處，去年8月18日凌晨2時許，王男在住處1樓客廳與廚房中間之走道，把小婷「壁咚」（即男性將女性逼到牆邊，並單手靠牆）在走道牆上，並環抱、舔吻小婷臉頰、耳朵及耳背。

同年月24日凌晨，王男又在住處1樓小婷臥室內，藉為她調整冷氣之機會，環抱小婷，以手觸摸其胸部及陰部，吻臉頰、胸部，對其為猥褻行為得逞，讓小婷決定不再隱忍，報警處理。

法官審酌王男僅為滿足自己之性慾，竟對未成年的小婷行猥褻行為，對其性自主決定權未予尊重，影響她的身心健全發展，自應受一定程度之刑事非難；考量其無前科，素行尚可，並坦認犯行，與小婷及其母親達成和解，並捐款20萬元到2人指定之公益團體，足見王男已有悔意，法官依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處王男有期徒刑7月，緩刑2年，緩刑期內付保護管束。

至於小婷另提告性騷擾部分，已具狀撤回告訴，因此法官裁定公訴不受理。

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