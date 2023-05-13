車禍撞斷電線桿和警車，乘客趁隙落跑闖民宅才知原是通緝犯。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

車禍撞斷電線桿和警車，乘客趁隙落跑闖民宅才知原是通緝犯。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

一名58歲蔡姓男子搭載32歲黃女、43歲史女12日行經桃園市中壢功學路發生車禍，不只撞斷電線桿還撞毀停在一旁的警車，同車的黃女因為是通緝犯，竟在警察處理車禍的過程中趁隙落跑闖入民宅陽台，最終仍被警方逮捕，而住戶也因此氣的要向該名女子提出侵入住宅告訴。

12日下午蔡男應黃女要求，開車幫忙黃女及史女從蘆竹搬家，行經中壢區仁愛派出所前方時，蔡男疑似車輛失控，撞斷道路旁電線桿再衝撞停放於警備車格內的警車，造成兩車車頭撞爛，派出所內執勤的員警郭雨潔聽到巨大聲響趕忙前往查看處理，在員警處理車禍欲抄錄乘客資料時，副所長蔡易廷、中壢交通中隊員警蔣佳峻發現後座乘客黃女神色慌張，趁隙偷偷離開現場，此時詢問同車乘客史女也語焉不詳警覺有異，黃女被發現落跑，一路逃跑到附近民宅內，甚至跑到陽台旁要脅警察不要靠近，員警一問才知道原來她是一名通緝犯。

黃女在陽台邊情緒激動，要求警方不要靠近，在蔡易廷溝通下，黃女才願意配合警方偵辦，而屋主也氣得對黃女提出侵入住居告訴。另外針對車禍部分，蔡男的酒測值為0，電線桿遭毀損部分警方將通知相關單位處理，警車遭毀損部分，警方將依法求償，黃女涉嫌侵入住居及通緝部分，警方訊畢後依法移送桃園地檢署偵辦並移送士林地檢署辦理歸案。