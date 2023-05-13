都市傳說「吃很多海鮮會讓男生更勇猛」，性學博士許藍方表示，這個說法是迷思，海鮮內含大量的鋅，的確有可能使得慾望增加，但最多就只是讓人想要，不會因此就讓人變得更勇猛。而且鋅也不是春藥，只是人體每天的必需品。

許藍方昨在YouTube影片上分享，很多人都曾經聽過「海鮮吃越多就越勇猛」的都市傳說，但這只是迷思，吃越多海鮮不見得就會越猛，唯一可以確定的是，膽固醇會越來越多，可能增添心血管疾病發生的風險。

許藍方表示，有人說「吃了一盤生蠔、蝦子或是螃蟹，晚上是不是就會很厲害！」海鮮裡面含鋅量很高，尤其是生蠔，但是「鋅」不代表可以讓人乒乓叫。鋅在男生的身上是每天必須的營養品，第二個他對攝護腺是有幫助的，第三個則是跟慾望有關，但是不會因為現在吃了3盤的蝦子或生蠔，等一下就會變得很勇猛。

許藍方指出，大量攝入海鮮以後，也許會導致慾望增加，但是不會讓你更勇猛，鋅只會讓人想要，但是不會讓人的屁股動更快，也不會讓人比較不會喘，所以補鋅越多不會越勇猛，要勇猛還是要規律運動、鍛鍊身體。

許藍方也強調，鋅不是春藥，鋅是人體每天必須補充的營養素，而不是來救急用的。