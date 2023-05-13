女星侯怡君和蕭大陸情纏20年，2021年終於開花結果結婚，卻一度爆出有電視台監製第三者，連男方過去女友也加入戰局，當時鬧得轟轟烈烈。如今兩年過去，侯怡君仍在積極備孕，今(13日)凌晨她罕見發文坦言到了這個年紀，最希望另一半給她高潮，並笑說自己沒有不幸福，只是老女人的牢騷。

侯怡君婚後多次傳出拚做人有望，但暫時沒有好消息傳出，今稍早她突然尺度大開，表示人生已經過了快一半，若被問到希望另一半給什麼？她回答第一是高潮，其次是關心、關愛，若都沒有也沒關係，請尊重她，並坦言若遇到婚變也會很坦然，「如果你要離開，好的沒問題，留下買路財」。

侯怡君發文。（圖／翻攝自侯怡君的家臉書）

侯怡君補充，自己不是婚姻不幸福，只是看到影片有感而發，還虧網友不要假裝不是這種女人，這是「過來人會有的省思」，引來粉絲回應：「誠實的女人」、「師姐言之有物。也該規劃2度蜜月嚕」、「結婚越久，就越包容了，山不轉路轉」、「這是50歲女人的心有戚戚焉嗎」。

侯怡君和蕭大陸這段萬年緋聞對象在一起多年，2年前終於官宣結婚，沒想到冒出有電視台監製小三的桃色風波，讓侯怡君氣炸，而蕭大陸過去女友張金鳳發文暗諷是現世報，讓侯怡君經紀人不解，認為都過了20年沒必要炒新聞，侯怡君當時心力交瘁，和經紀人情同兄妹的她還抱著經紀人痛哭，相當崩潰，接著打起精神說：「如果我的真實故事，妳們當作茶餘飯後的話題！身為人家妻子的妳，千萬不要以為這是一個笑話！這一頁我翻過去了！我依然是堅強的侯鐵妞！我們倆將繼續過著夫唱婦隨的幸福人生。Ps.讓自己快樂才對得起自己！」