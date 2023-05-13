女性婚後最怕就是遇到不講理的婆婆、大姑或小姑，不過一名身為大姑的女網友在面對媽媽批評弟媳時，能站在對方角度想，跳出來反駁媽媽，讓網友看了狂讚「有妳這個姑真好！」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》社團發文直呼「女兒和媳婦真的不同」，最近媽媽向她抱怨「妳弟媳又回娘家了」，她回應「其他姐妹也幾乎天天回娘家啊」，她認為弟媳嫁得遠，偶爾回娘家很正常。

沒想到媽媽繼續唸，「她放假都不整理家裡，很亂！」這時原PO聽不下去，「她不是妳生的，我是妳生的，要不要去看看我的廚房，像槍打到，亂得很！」媽媽得不到女兒的認同，從此不再向她抱怨弟媳；原PO直言「同理心、公平，才能家和！」

許多網友都讚「弟媳有妳真好」、「有妳這個大姑伸張正義，讚啦！」、「真的，媳婦也是別人家的女兒」、「推爆你這個菇類」、「天使菇」、「能換位思考的人就是講理之人」。

也有人嘆「同理心的人太少」、「以前我要回娘家，婆婆問娘家有要幹嘛，為什麼要回去？她自己的女兒回來都還沒走，就問『什麼時候要再回來』」。