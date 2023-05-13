近日傳出台灣自來水公司將檢討水價，擬採擴大累進費率，行政院副院長鄭文燦昨（12）日出席翡翠水庫原水管隧道管通典禮時更是強調，除了大家節約用水，「累進費率是必然的趨勢」；經濟部長王美花也指出，未來會看相關成本以及對台灣物價影響等進行檢討。對此，PTT鄉民怒轟，「靠騙得到政權」、「那你們以前在罵馬英九什麼 」。

鄭文燦表示，調漲水價目前是在規畫的階段，會考慮到成本及民眾的負擔，當然累進費率是必然的趨勢，呼籲大家能夠節約用水。鄭提到，這幾年的平均用水量是有成長，希望民眾和產業都要進行節水，政府也努力的開發各種水源，能夠確保台灣的用水安全。

然而鄭文燦的說法，PTT鄉民卻不買帳，在《八卦版》留言怒轟，「油電雙漲？你錯了！是油電水三漲」、「小馬哥跟蔡英文真的高下立判」、「好喔，那我選民進黨幹嘛? 那之前你們在靠北啥？」、「在野的時候？」、「油電雙漲算啥咖，衰尾大小姐連水價都能漲給你看」、「往降龍十八漲邁進」、「就你們民進黨有理由可以漲價，笑死人」、「叫什麼？我們817就最愛用貴的水電啦」、「我看這漲下去物價會不會又趁機再漲呢」、「人民是不是覺得遇到詐騙集團了呢？」

對於政府擬漲水價，PTT鄉民相當不滿。（圖取自PTT）

不過也有網友持不同意見，稱「八卦反指標啦，經濟二十年最好，現實中根本喜迎漲價」、「全力支持漲價」、「民進黨漲價等於台灣價值」、「有一說一 ，水費這一筆真的是很便宜」。