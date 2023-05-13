聯盟上周公布本賽季年度MVP投票結果，再次打出亮眼表現的金塊長人約基奇（Nikola Jokic）區居第二，不過他只獲得99張選票，也就是說有一位投票者沒有將他列為MVP候選人，目前在《ESPN》擔任分析師的前勇士教頭馬克傑克生（Mark Jackson）在節目上承認，自己沒有把約基奇列為票選前5位當中。

費城人中鋒恩比德（Joel Embiid）終於如以所願，獲得年度MVP的肯定，但從投票結果來看，恩比德和排在第3位的「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）都拿下100張選票，約基奇則獲得15張第一名選票、52張第二名及32張第三名選票，總共拿下99張MVP選票。

MVP票選結果一公布，「惡漢」巴克利（Charles Barkley）直接開嗆：「像那樣的傢伙根本不配擁有投票權，他簡直就是個白癡。」而答案也已經揭曉，這個被罵白癡的正是馬克傑克生，這位勇士前總教練給出了誤以為要按2後衛、2前鋒及1中鋒的形式來選作為理由，中鋒位置他選擇了恩比得而不是約基奇，隨後他也向約基奇道歉，並稱他是有史以來最偉大的球員之一。

即使馬克傑克生投了約基奇一票，也不會改變最終結果，本賽季約基奇場均拿下24.5分、11.8籃板及9.8助攻，帶領金塊以53勝29負拿下西區第一種子，但比起個人榮譽，約基奇更期望進軍NBA總冠軍賽，拿下生涯首冠。