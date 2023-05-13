台中北屯「賊仔市」大火！黑煙直竄天際 傷亡不明搶救中 09:192023/05/13 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中北屯「賊仔市」大火！黑煙直竄天際，傷亡不明搶救中。(翻攝記者爆料網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今日上午8時許，台中市北屯區著名的「賊仔市」發生一起嚴重火警，從遠處可以看到濃濃黑煙直竄天際，警、消獲報後已趕抵現場，目前傷亡不明搶救中，詳細事故原因仍待調查釐清。 台中北屯「賊仔市」大火！黑煙直竄天際，傷亡不明搶救中。(吳宜珊攝) 訂閱影音： 中時新聞網 台大宿舍驚傳墜樓 26歲女學生送醫搶救不治 致命13秒！中捷「隨車員」成箭靶 台大權威教授不忍了喊「2字」 中捷意外第一視角曝光！工人直擊「吊臂砸穿軌道」驚喊：挫賽了 # 台中 #北屯 #黑煙 #傷亡 #搶救 也許您會感興趣 推薦閱讀 防中捷憾事重演！許淑華要求北市府1事 建管處回覆讓她怒了 14:162023/05/12 政治 吊臂落軌列車仍啟動！ 林淑雅家屬委託律師要求中捷「負民事責任」 20:112023/05/12 社會 中捷意外鄰近媽祖生日 今搭捷運「出巡」六房媽護乘客平安 15:512023/05/12 生活 興富發又出包！台南2大樓建案遭爆多項違規 市府將開罰 17:052023/05/12 社會 台中首座烏日全民運動館今動工 預計2025年啟用 18:562023/05/12 財經 台中慈濟醫院自動調配藥櫃上線 病患取藥省時 14:322023/05/12 健康 興富發台南2建案「查獲多項重大缺失」 遭罰46萬令停工 17:392023/05/12 社會 中捷掀「禁限建」施工風險 議員曝台北也有吊車緊鄰高架軌道施工 17:322023/05/12 政治 彰化工廠失火「塑膠廢棄物助燃」 汽機車遭驚悚火舌吞噬 17:152023/05/12 社會 台中奧運獎金全台最低！ 議員要求市府檢討 17:152023/05/11 生活 金門民安9號演習警報響 動員逾300人力演練戰災搶救超逼真 20:182023/05/11 社會 致命13秒！中捷「隨車員」成箭靶 台大權威教授不忍了喊「2字」 11:292023/05/12 社會 台中首座全民運動館烏日開工 預計2025年啟用 16:342023/05/12 寶島 蘆洲兩車追撞雙雙失控 差點衝進路旁加油站 21:142023/05/12 社會 台中捷運列車撞吊臂 他稱：發生在北捷一樣出事 16:462023/05/11 政治 台中捷運成「劫運」 正國會籲找出公安漏洞避免悲劇重演 14:012023/05/12 政治 林淑雅躺軌道51分鐘被發現 中捷認事故SOP「沒檢查車底」 18:032023/05/12 社會 慎防中捷事故再發生 議員籲捷運三鶯線設緊急SOP 11:272023/05/12 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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