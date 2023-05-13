今日上午8時許，台中市北屯區著名的「賊仔市」發生一起嚴重火警，從遠處可以看到濃濃黑煙直竄天際，警、消獲報後已趕抵現場，目前傷亡不明搶救中，詳細事故原因仍待調查釐清。

台中北屯「賊仔市」大火！黑煙直竄天際，傷亡不明搶救中。(吳宜珊攝)