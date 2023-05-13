大陸湖北一名黃姓幼教老師（花花），在抖音PO教孩童唱《小小花園》的影片，因歌詞洗腦加上長相清秀被網友瘋轉，被封為「挖呀挖老師」躍上熱搜。人紅是非多，黃老師頻被抖出負面傳聞；對此，她拍片澄清了。

黃老師走紅後，抖音粉絲高達663.3萬，成為新一代網紅，但伴隨來的負評也不少，分別為「成名前已是簽約網紅」、「已辭職做帶貨直播」、「沒有教師資格證」、「被網路霸凌請假避風頭」、「《小小花園》涉及侵權」、「顏值靠濾鏡或整形」。最近微博更流出一段疑黃老師去電視台錄節目的短片，她邊唱著成名曲「《小小花園》邊擺出手勢舞蹈，不過無濾鏡的素顏，讓不少陸網友幻滅，紛紛酸言酸語：「好想打她」、「沒加濾鏡的顏值再配上夾子音真的受不了」、「到底是什麼成年癡呆兒會喜歡聽這個」、「她真的快四十了」。

面對爭議，黃老師沉澱一周，昨（12日）在抖音上傳一支短片澄清，「我沒有簽約任何專業公司，也沒有專業團隊」、「我沒有辭職，我現在已經開始上課了，到今天從事奧爾夫教育已經超過7年」、「從未說過自己是原創，我很尊重原創」、「開直播有收打賞，但遠遠沒有像網友說的收入破百萬甚至千萬」、「我沒有整容，也沒有嚴重P圖」。

黃老師強調自己只是普通人，意外走紅後被網路霸凌，原本的工作和生活步調都被打亂，「說真的很受傷」，但接受爆紅後帶來的是非；最後，黃老師盼望外界把專注力放在音樂作品，她會堅持自己的初心和生活，繼續推廣音樂教育，亦參與音樂公益等活動。

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