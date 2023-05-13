大陸《環球時報》報導，英國《經濟學人》周刊13日刊發中國經濟和發展文章，總體認為，中國的快速崛起正在放緩，雖然經濟不太可能萎縮，但難以超越美國。並稱中國不應傲慢自大，入侵台灣。大陸專家認為，幾十年來，中國經濟上取得的成績有目共睹，而西方的唱衰論調依然不時出現。對此，不必過於放在心上，做好自己的事最重要。

《環時》報導，《經濟學人》最新一期封面文章〈中國見頂了？〉和其他五篇涉華文章先是把中國經濟誇獎一番：自從1978年開始改革開放以來，中國的GDP以年均9％的速度增長，這使得驚人的8億中國公民擺脫了貧困；如今，中國占全球產出的近1／5。然後，文章話鋒一轉，稱中國的快速崛起正在放緩，未來經濟難以超過美國，結果是兩國將接近經濟均勢。

文章稱，「中國經濟見頂論」的鼓吹者認為，中國正面臨衰退，並且已經到達“「須主動破壞現有秩序的程度」。悲觀主義者擔心，隨著經濟軌跡的動搖，中國將變得更加好鬥。不過，《經濟學人》認為，最有可能是介於樂觀和悲觀之間的情形。面對幾十年內與美國經濟不相上下的局面，中國有充分的理由避免傲慢，克制“侵台灣的想法。

《環球時報》報導，就在《經濟學人》刊發這組不看好中國經濟的文章之前，該雜誌4月15日一期的封面文章宣稱，美國仍然是世界上最富有、生產力最高和最具創新性的大經濟體。通過一系列令人印象深刻的措施，它正在將其他經濟體遠遠甩在後面。對此，哈佛大學著名國際政治學者格雷厄姆在美國《巴倫周刊》撰文稱，《經濟學人》在得出這個驚人的結論時，排除了一個對手——中國，這就像比短跑卻把博爾特排除在外。他認為，除了少數人在宣揚「中國經濟見頂論」，所有人都預計今年中國經濟增速將超過美國，而且明年、2025年，甚至更遙遠的未來，中國經濟增速都將超過美國。

中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生稱：「實際上，從新中國成立伊始至今，國際上關於中國見頂論、中國崩潰論、中國倒退論等各種各樣的言論屢見不鮮，因此《經濟學人》現在發表這樣的文章也不奇怪。」，可以看一個基本數據，1990年到2021年，日本GDP占美國GDP的比重下降了31個百分點，德國GDP占美國GDP的比重也下降了9個百分點。這兩個曾經分別是亞洲和歐洲優等生的國家，經濟增長的業績不如美國。這也說明在西方國家中，美國的經濟增長比較出色。而中國GDP占美國GDP的比重上升了71個百分點，取得的成績有目共睹。於是，美國為了維護自己世界老大的地位，發動對華貿易戰，強推跟中國在科技、金融等領域「脫鉤斷鏈」，建起「小院高牆」，打壓、遏制中國發展。

對於《經濟學人》說中國衰退到足以破壞現有秩序，張燕生表示，實際上，中國多次強調，要維護和平的國際環境和穩定的國際秩序，和平與發展是當今世界的主題，沒有什麼比和平的國際環境更重要。而且，中國是現有秩序的受益者，不希望破壞它。川普曾說過，現有的秩序有利於中國，不利於美國。

張燕生說，無論是自由貿易的國際秩序，還是促進經濟發展的秩序，其基本邏輯是用汗水過好日子，而不是用泡沫。過去30年，美國的經濟因為上世紀90年代的科技泡沫以及本世紀初的金融和房地產泡沫受到衝擊，導致產業結構和經濟結構空心化、虛擬化，國內的不平等、貧富差距急劇擴大。在這種情況下，美國習慣行使霸權，把它的過錯推給別人，是典型的自己生病要別人吃藥。從這個角度來講，中方不必在意美國和《經濟學人》等美西方輿論說什麼，做好自己的事情最重要。