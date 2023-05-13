台灣民意基金會今公布民調，有42.1％支持新北市長侯友宜，29.4％支持鴻海創辦人郭台銘；雙方差距高達12.7％。（台灣民意基金會提供／游念育台北傳真）

國民黨17日將敲定2024年總統大選參選人，究竟誰將出線引發各界高度關注。據最新民調顯示，42.1%支持新北市長侯友宜，29.4%支持鴻海創辦人郭台銘，侯友宜領先12.7個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆形容，最後關頭，郭台銘若想超前侯友宜，只能彎道超車。

台灣民意基金會今(13)日公佈最新民調，最可能獲國民黨徵召參選2024總統人選中，侯友宜獲得42.1%支持，郭台銘29.4%，此外8.8%尚未決定、17.8%沒意見，1.9%不知道、拒答。侯友宜領先郭台銘12.7個百分點。

值得注意的是，該民調顯示，除了45至54歲區間由郭台銘小幅領先外，其他年齡層都是侯友宜不同程度領先的狀態。從地理區位看，郭台銘在台北市和桃竹苗兩地顯先，在新北市和雲嘉南有巨幅落後，其他包括中彰投、高屏澎、基宜花東金馬分別有9到15個百分點的落後。

此外，若從政黨支持傾向來看，國民黨支持者中，四成九支持侯友宜，三成八支持郭台銘；民眾黨支持者中，四成八支持郭台銘，三成九支持侯友宜；民進黨支持者中，四成二支持侯友宜，二成四支持郭台銘；中性選民中，三成一支持侯友宜，一成八支持郭台銘。

台灣民意基金會表示，2024國民黨總統提名的侯郭之爭，最近四個月來，侯友宜在民意支持度上始終維持大幅領先；最後關頭，郭台銘若想超前侯友宜，只能彎道超車。

該民調訪問期間為2023年5月8、9日兩天；對象是以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1076人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。