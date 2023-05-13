效力紅襪的台灣好手張育成4月下旬因進行左手鉤狀骨切除手術，預計會缺陣6個星期，但根據《愛爾達體育家族》粉絲專頁貼文，張育成手腕已經拆線，今（13日）則來到紅襪芬威球場進行傳接球及空揮練習。

根據《愛爾達體育台》報導，張育成在傳接球上沒有問題，但揮棒時仍有點卡卡，「因為傷口沾黏的關係，所以要讓它多點伸展。」張育成透露，主要是揮棒時牽動到傷口，造成爆血，《愛爾達體育台》記者訪問時也看得出血剛凝固不久。

「想辦法把它用力...就是個痠痠、卡住的感覺，防護員就有幫我用力拉，我感覺裡面有種莫名的感覺，感覺東西被拉扯。拉開來沒事，慢慢放回去就有點痠， 防護員就是說，盡量把它拉開，這樣會更快好起來。」接受手術之後過了2個星期，張育成表示自己的復原進度比想像中快，連防護員和醫生都很驚訝，張育成認為這是來自術後諸多努力的結果，「防護員給我讓我抓的東西，每天吃飯看電視都在訓練、都在抓，就覺得自己傷口復原得越來越快。」

張育成遭遇傷勢時，紅襪球團預計會缺席6周，不過在積極努力復健下，張育成復出時間表有機會超。目前紅襪內野中線人手短缺，史多瑞（Trevor Story）、孟德西（Adalberto Mondesi）、張育成及阿洛尤（Christian Arroyo）都在傷兵名單。