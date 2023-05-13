華夏科技大學於3月13日至5月13日在華夏科技大學圖書館舉辦「藝想天開奇幻創作展」。（校方提供）

華夏科技大學於3月13日至5月13日在華夏科技大學圖書館舉辦「藝想天開奇幻創作展」。（校方提供）

華夏科技大學於3月13日至5月13日在華夏科技大學圖書館舉辦「藝想天開奇幻創作展」。（校方提供）

華夏科技大學於3月13日至5月13日在華夏科技大學圖書館舉辦「藝想天開奇幻創作展」，一同帶動學校師生與社區好鄰居窺探創作的趣味性。此次展覽是由留學德國的謝璨羽老師與華夏科技大學一同舉辦的藝術展覽。

此次創作展也跨域至雙和地區的學校，市立永平高中將「藝想天開奇幻創作展」觀展行動融入到該校開設的「基本設計」彈性課程中，讓修課的同學可以近距離的觀賞藝術作品以及親身體驗現場解說，同學除了對於藝術作品的呈現感興趣以外，也對藝術創作的過程感興趣，因此策展人謝璨羽在現場實際示範藝術創作的過程，讓學生可以親自感受繪畫的樂趣，體會藝術吸引人的地方。永平高中教務主任馬莉莉親自頒贈感謝狀，感謝華夏科技大學及謝璨羽老師提供這一項有趣亦難得的藝術體驗。

謝璨羽認為藝術創作是將我們所在的立體三維世界以藝術創作的方式去解構，將立體的物件以基礎的平面理論點、線、面，或是色彩學的理論基礎轉換成二維的平面作品，在從三維轉化到二維的過程中會出現很多的可能性，這些可能性會影響作品最後的樣貌，同時創作者的個人經歷以及本身的美學素養，甚至是創作者的科學觀、哲學觀及世界觀，都會隱約的帶入到作品當中，一件作品的產生可以是一個作者經由完美的計算以及規劃所產生的，也可以是無意間或是不經意產生的，藝術作品本身的呈現就在創作者停止創作的那一瞬間，成為永恆。

另外，許多華夏科大周遭的好鄰居與華夏樂齡大學的學子也藉由此次的展出一同創作，利用有顏色的玻璃紙去做展覽和展品的拍攝，讓照片呈現出五顏六色的樣貌，使拍攝出來的照片更加活潑有趣，也增添了此次展覽的風采。