香港女星陳淑蘭1988年榮獲港姐亞軍殊榮，曾以漫畫《聖鬥士星矢》造型現身，並自稱「愛鬥士蘭子」，因此有了「蘭子」的暱稱。去年6月在社群網站透露母親離世噩耗的她，在母親節將至之際，無預警自爆非母女倆並無血緣關係，掀起網友議論。

陳淑蘭與母親感情極佳，常在社群網站曬出母女倆的親密合照，不過去年6月母親離世，讓她嚐到天人永隔的悲痛，在臉書發文：「不要擔心我，我會好好生活在地上。See you soon！相約下世相聚」，字句讓人為之動容，不過母親節前夕，她在港媒《晴報》專欄爆料兩人並非親生母女，在於一度擔憂母親腦部退化產生幻覺，便帶著她到醫院做了檢查，驗了DNA才發現這樁驚為天人的秘密。

陳淑蘭與母親生前感情極佳。（圖／陳淑蘭臉書）

陳淑蘭指出在三個月大就被棄養，是母親將她抱回家扶養至今，即便沒有血緣關係，依舊將她視為己出，捧在手掌心百般呵護，甚至在離世之前，母親還跟周遭友人確認生母是否曾來找過她，深怕得知實情的陳淑蘭會因此不理會她，眼見母親為了保守秘密，勢必承受不少無形壓力，讓她對於母親的用心良苦心疼不已。

陳淑蘭得知隱瞞多年的秘密後，對於母親的養育之恩無以回報，因此在母親離世前緊握她的手表示：「你是我永遠永遠最愛的媽咪，沒有任何人可以代替你的地位，你對我的養育之恩，我今世還不盡，如果有來世，希望可以繼續做你的女兒」，感人肺腑的一句話，讓人看了全紅了眼眶。