根據國民營養健康狀況變遷調查結果，18歲以上國人高血壓盛行率達26.8％，推估約有529萬人罹患高血壓，醫師提醒，高血壓被稱健康沉默殺手，是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子，嚴重恐致命。

北投健康管理醫院副院長錢政平指出，一名58歲陳姓男子健檢意外發現有高血壓問題，當時至心臟血管科檢查，不過他卻認為沒有明顯不適，不但沒有改善生活型態，也未服藥控制，甚至持續抽菸。

陳男近期時常感覺頭暈，太太替他安排檢查，透過腦血管磁振造影發現，腦血管有一處已出現明顯狹窄，且他有肥胖、抽菸、缺乏運動、血脂超標等狀況，都是誘發腦中風的危險因子。

錢政平表示，肥胖及高血壓就是造成缺血性中風的重要原因，高血壓初期幾乎沒有明顯症狀，多數人都是透過健檢才發現；民眾發現高血壓問題絕對不能輕忽，若長期高血壓控制不佳，會使動脈的血管發生病變，如果加上有高血脂問題，容易使血管產生動脈粥狀硬化，血管變得狹窄、硬化或阻塞，提高腦中風發生機率。

錢政平提醒，年滿20歲的成年人都應定期健康檢查，正常血壓值應小於120／80mmHg，若屬腦中風危險族群者建議安排進一步檢查，如頸動脈超音波可檢視頸部血管有無狹小或阻塞，幫助預估腦中風發生的機率或檢視是否需緊急手術，大幅降低中風或死亡。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。