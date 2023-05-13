日本第11管區海上保安本部（海巡單位）指出，11日凌晨兩艘中國海警局船舶航行在釣魚台海域，日本認為「領海」遭入侵。這兩艘中國海警船航行將近35小時才駛離。

日本放送協會（NHK）報導，兩艘中國海警船11日約凌晨3時（台灣時間凌晨2時）開始陸續航進釣魚台海域，航行在日本所謂的「領海」外側的鄰接區（毗連區，領海外側約22公里），航行將近35個小時後，於昨天（12日）下午1時40分前駛離。

日本電視台新聞網（NNN）報導，上一次被日本發現中國海警船現蹤釣魚台海域是4月26日，這次是今年以來第13次。

日本發現中國海警船「海警1108」航行在「領海」外側的鄰接區。這艘「海警1108」是將中國海軍艦艇改修而成的。

日本讀賣新聞報導，日本海上保安廳（相當於海巡署）調查得知，中國海警局所屬的大型船隻多達157艘，這10年來增至約4倍。日本去年發現中國海警船航行在鄰接區多達336天，創新高。日本海保廳正加強警戒。

日本海保廳根據已公開的資訊推論，中國逾1000噸級的大型海警船從2019年的130艘每年增一艘，但2021年至2022年之間暴增25艘。

日本海上保安廳目前擁有與中國大約同規模的大型巡邏船僅71艘。10年前，中國海警船有40艘，日本巡邏船51艘。

一般認為，2022年中國海警船暴增是因為將中國海軍的軍艦改修轉為海警船，這些海警船今年多次被發現航行在釣魚台海域。

日本去年11月首度發現在釣魚台海域載有76mm機砲的中國海警船入侵日本聲稱的「領海」，中國海警船大型化、武裝化的情況趨於明顯。

日本海上保安廳計畫在2026年度前，大型巡邏船將增為85艘，以做好領海警備。（編輯：馮昭）