台南3歲余姓女童與媽媽8日一起手牽手走斑馬線過馬路，卻不幸遭杜姓孕婦駕車撞上，造成女童身亡、媽媽重傷住院，引發全台高度關注，許多民眾在安全島上擺放鮮花、玩具悼念，余爸呼籲大眾不要再在事發處放置各類物品，將有限的資源轉給更需要的人。

美女律師李怡貞得知事件後，希望能夠給予幫助，余爸也在她的臉書粉專留言，因為他們家的私人事件演變成全國關注焦點，對社會大眾深感抱歉，女兒的犧牲及妻子所承受的痛苦讓社會注意到「行人安全」，他期許爾後駕駛開車時能有更多同理心、禮讓行人，「當然也包括我自己跟家人」。

余爸表示，目前仍有許多民眾前往事發地點，擺放鮮花、玩具與糖果，雖然他十分感謝，但希望民眾能將有限的資源留給更需要的人，女兒受到的關愛與疼惜已太大、太滿，社會上還有更需要關愛的人，「因此大家就別再往該處放置各類物品，因為這樣不僅造成店家困擾，更會危害您自己跟用路人的安全」。

余爸提到，如果真的想表達心意，可以透過女兒的名義，將愛發散給需要的人，或是將物資送來靈堂，這樣一來也較為安全，等到祭拜完以後，他會將物資送給需要的孩子或民眾，「謝謝，李律師，對不起佔用了您的版面，再次謝謝您」。