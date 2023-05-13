台灣交通亂象，被外媒評為「行人地獄」，昨天有網友在YouTube上分享一則影片，只見短短15秒就有3位行人被「不禮讓對待」，讓不少網友見狀痛批，民眾根本不在乎行人，甚至有人表示，在南部這樣不意外，有人禮讓的話才會上新聞。

一名網友昨在YouTube上傳一則影片「我願稱高雄為行人地獄之王」，吸引1.2萬人朝聖觀賞，引起網友關注，從畫面中可見，一名滑手機的男子遇到機車緊貼，接著有一位女學生要過馬路，但是廂型車卻沒有禮讓，最後則是有一名男子才踏上斑馬線，就有一輛載著小孩的機車差點撞上他，短短15秒就有3位行人被「不禮讓對待」。

該影片也被轉發到PTT上，一名網友忍不住吐槽說「只要15秒就讓你們知道民眾根本不在乎行人！」並針對影片的畫面，提出了6個不同的問題，包括有多少機車保持安全距離、騎車載小孩的爸爸差點撞上行人、小孩耳濡目染以後繼續霸凌行人、機車前方沒有車牌違規全都無法檢舉、機車只罰1200元大家不用怕、汽車也沒有要禮讓行人。

貼文引起網友討論，「台灣日常」、「小孩真的會有樣學像 」、「台灣人的水準不意外」、「南部讓人才是新聞」、「載小孩的還有急煞，南部人這算進步啦」、「機車跟機車間都不會保持安全距離了，更何況行人？」