大陸知名相聲演員李建華，曾自爆罹患糖尿病30多年，4月28日驚傳搶救無效，不幸病逝於北京，67年生命畫下句點，讓親友悲痛欲絕，同為相聲演員的苗阜亦證實此噩耗，感傷地悼念：「建華老師走好。」

根據陸媒綜合報導，李建華因病醫治無效，4月28日晚間20點13分於北京與世長辭，享壽67歲，告別式辦在八寶山，已於5月4日上午11點舉行。據悉，李建華弟子表示，師父的身體一直都不好，4月27日病情突然惡化，送至醫院仍搶救無效。

告別式當天，李建華的許多親朋好友、徒弟們皆來送行，與李建華合作多年的大陸國寶級女星蔡明素顏現身，哭到需要他人攙扶，李建華徒弟、相聲演員鞏漢林則一身黑，哭得一把鼻涕一把眼淚。此外，搭檔李金斗以及相聲演員英達、姜昆等人也到場追思，個個表情嚴肅、難過，讓人看得鼻酸。

李建華師承著名相聲表演藝術家唐杰忠，與李金斗搭檔演出多年，在相聲圈非常知名，代表作為《閒人馬大姐》中的馬大姐夫以及《五毛錢倆兒》，1986年更獲得中央電視台全國相聲大獎賽捧哏一等獎，驟然離去的消息傳開後讓粉絲非常悲痛。