王子（邱勝翊）近期在實境節目中表現亮眼，他12日到PEACH JOHN中山店擔任一日店長，談及喜歡另一半穿什麼款式，王子坦言喜歡黑色系內衣，「我覺得貼身衣物主要是每個人依照自己喜歡的款式挑選，她舒服最重要，尊重女生，只有我舒服太自私了吧。」

被問及對居家服或睡衣有沒有特別的喜好時，王子笑稱除了舒適度是首要條件，最在意的就是要好看！自己尤其喜歡寬鬆的成套款式，覺得穿起來特別可愛，與日本男性相較之下，台灣大部分的男伴都願意陪同，被問到這個問題，王子大方表示：「以前比較沒有這樣的經驗，但未來的另一半如果有需要的話一定會陪，而且挑選貼身衣物的過程也是增加彼此互相了解的機會，所以不排斥。」

另外，他近期參與的實境《來吧！營業中2》已經錄完，他說有在群組約謝金燕吃飯，但似乎有難度，「因為她都隱居山林，我會一直在群組裡面說，姐姐出來吃飯，慢慢從一開始沒有回覆，現在會說哪時候，相信不久會看到我們一起吃飯的照片！我們錄完差不多快半個月，蠻想念大家。」至於，謝金燕適合哪款內衣，王子看了一下周圍，表示：「我覺得姐姐適合黑色蕾絲，因為她演唱會都很勁爆，我來推薦她一下。」

母親節將至，孝順的王子也笑說會找一個週末帶媽媽、姑姑、嬸嬸來挑選內衣，「全部由我買單！」