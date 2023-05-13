東區第8種子熱火的「老八傳奇」還在繼續上演當中！熱火13日在邁阿密主場，靠著吉米巴特勒貢獻24分、8籃板，阿德巴約也拿23分、9籃板，最後以96比92力退東區第5種子尼克繼續上演「下剋上」戲碼，4勝2敗挺進東區冠軍賽，接下來要等塞爾提克與七六人15日G7戰果才知對手是誰。
尼克雖在首節一度靠著布朗生與巴雷特兩人火力，取得31比17領先，但熱火反撲速度很快，馬上回應20比5猛攻超前，打完上半場，熱火51比50領先，阿德巴約半場就拿17分，布朗生雖替尼克轟下22分，卻跟巴雷特同時提前面對3犯纏身。
雙方僵持局面直到最後7分鐘才被熱火打出8比0突破，熱火一度取得85比76領先優勢，儘管尼克仍沒放棄，打到最後1分24秒，米契爾羅賓生兩罰俱中，雙方只差4分，可是阿德巴約馬上在最後1分05秒凶猛灌籃成功，重新擴大領先到6分。
但在最後59秒，文森持球揮手打到布朗生臉部，最後被吹一級惡意犯規，布朗生兩罰俱中，尼克仍有球權，哈特馬上放進兩分，雙方只剩兩分差距，布朗生卻在最後14秒出現致命傳球失誤，只好故意把吉米巴特勒送上罰球線兩罰俱中，卻幾乎宣告熱火晉級。
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